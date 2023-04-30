На Кубани 1 мая воздух прогреется до 18 градусов

На Кубани завтра пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой. Температура воздуха составит 11—18 градусов тепла, на побережье Черного моря — до +16. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра будут достигать 15—20 м в сек. Небольшие осадки возможны и в Краснодаре. В кубанской столице температура воздуха днем прогреется до 16 градусов тепла.

Ранее «Коммерсантъ-Кубань» писал, что с 30 апреля влияние циклона будет ослабевать и погода в Краснодарском крае улучшится. Тем не менее, штормовое предупреждение еще действует – до утра 1 мая.

Маргарита Синкевич

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