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Коммерсантъ FM
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На Кубани погода улучшится

По словам Михаила Леуса, с 30 апреля погода в Краснодарском крае начнет улучшатся в связи с ослабеванием влияния циклона. «В облаках появится больше прояснений, а дожди примут локальный и кратковременный характер, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев»,— сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Фото: «КоммерсантЪ-Кубань»

Фото: «КоммерсантЪ-Кубань»

В кубанской столице температура воздуха начнет расти и сегодня составит +15…+17°, ветер юго-западный с порывами до 5–10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

Как ранее писал «Коммерсантъ-Кубань», ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение в регионе до 1 мая.

Маргарита Синкевич

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