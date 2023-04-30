На Кубани погода улучшится

По словам Михаила Леуса, с 30 апреля погода в Краснодарском крае начнет улучшатся в связи с ослабеванием влияния циклона. «В облаках появится больше прояснений, а дожди примут локальный и кратковременный характер, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев»,— сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КоммерсантЪ-Кубань» Фото: «КоммерсантЪ-Кубань»

В кубанской столице температура воздуха начнет расти и сегодня составит +15…+17°, ветер юго-западный с порывами до 5–10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы.

Как ранее писал «Коммерсантъ-Кубань», ГУ МЧС по Краснодарскому краю продлило штормовое предупреждение в регионе до 1 мая.

Маргарита Синкевич

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