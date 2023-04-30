Пилот Red Bull Серхио Перес выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес стал победителем Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Второе место занял другой пилот Red Bull — нидерландец Макс Ферстаппен, а третье — монегаск Шарль Леклер, представляющий Ferrari. Гонка прошла в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серхио Перес

Фото: Maxim Shemetov , Reuters Серхио Перес

Фото: Maxim Shemetov , Reuters

Это шестая победа в Гран-при «Формулы-1» в карьере Переса. В 2021 году он уже побеждал в Азербайджане. Перес также выигрывал Гран-при в Бахрейне (2020), Монако (2022), Сингапуре (2022) и Саудовской Аравии (2023).

Сейчас в общем зачете «Формулы-1» по-прежнему лидирует Ферстаппен, набравший 93 очка. Перес занимает второе место с 87 очками. На третьем месте расположился Фернандо Алонсо из Aston Martin, который набрал 60 очков. Следующий этап гонки пройдет с 5 по 7 мая в США.

Эрдни Кагалтынов