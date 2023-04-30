СКА расторг контракт с нападающим Никитой Гусевым

Нападающий хоккейного клуба СКА Никита Гусев официально ушел из команды. Стороны расторгли контракт, сообщил 30 апреля тренер Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Игрок команды СКА Никита Гусев во время матча. Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов Матч между командами «Спартак» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Игрок команды СКА Никита Гусев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев Следующая фотография 1 / 2 Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Игрок команды СКА Никита Гусев во время матча. Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов Матч между командами «Спартак» (Москва) и СКА (Санкт-Петербург). Игрок команды СКА Никита Гусев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхенчхане. На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал»,— подчеркнул он. Господин Ротенберг добавил, что СКА желает удачи хоккеисту и всегда будет с уважением относиться к нему.

В этом сезоне Никита Гусев сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате. За это время он забросил 23 шайбы и набрал 12 очков в 13 матчах плей-офф.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг назначен главным тренером команды «Россия 25» (средний возраст команды — 25 лет).

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