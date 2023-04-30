Около 600 тысяч туристов посетят Петербург на майских праздниках

Петербург ожидает около 600 тыс. путешественников на майских праздниках в текущем году. Большая часть посетителей из Москвы и Подмосковья, рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы фотографируются на фоне Казанского собора на Невском проспекте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Туристы фотографируются на фоне Казанского собора на Невском проспекте

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем принять около 600 тыс. гостей за все майские праздники. В прошлом году было более 500 тыс. С учетом того, что выходные в этом году покороче, чем в 2022 году, это очень неплохой показатель для начала летнего туристского сезона. Среднее пребывание — около трех дней. Большее количество гостей ожидается на праздники, связанные с Днем Победы»,— добавил он в интервью ТАСС.

Большинство туристов приедет из Москвы и Подмосковья и ряда других городов ЦФО. Также большой процент туристов составляют гости из Казани, а также городов Сибири и Урала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный опубликовал график работы общественного транспорта в Петербурге на майские праздники.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте