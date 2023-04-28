Смольный опубликовал график работы общественного транспорта в Петербурге на майские праздники

Комитет по транспорту опубликовал график работы общественного транспорта и пригородных электричек на период долгих выходных в мае.

Как уточнили в Смольном, с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая петербургский метрополитен будет работать по графику выходного дня, 9 мая — по графику буднего дня. Автобусы, троллейбусы и трамваи в городе 29 апреля и 6 мая будут работать по субботнему графику, 1, 7, 8 и 9 мая — по воскресному графику. Пригородные электропоезда будут ходить по графику субботы 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая. 1 и 9 мая электрички будут работать по воскресному расписанию.

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