На первом турнире по кулачным боям RCC Hard в Екатеринбурге победил Сергей Калинин

Боец из Екатеринбурга Сергей Калинин (Кратос) судьями признан победителем в главном матче первого турнира по кулачным боям RCC Hard. Соперником уральца был бразилец Кристиан Фролич (Urso).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое большое шоу лиги RCC Hard в КРК «Уралец» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Первое большое шоу лиги RCC Hard в КРК «Уралец» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Турнир прошел 29 апреля в КРК «Уралец» в виде большого шоу. Всего в рамках турнира было 15 поединков. RCC Hard — новая лига, где бои проходят на голых кулаках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое большое шоу лиги RCC Hard в КРК «Уралец» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Первое большое шоу лиги RCC Hard в КРК «Уралец» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дебютный турнир RCC Hard — один из четырех в «Бойцовском месяце RCC». Ранее прошел профессиональный турнир по смешанным единоборствам. 6 и 13 мая предстоят турниры по боксу и по смешанным единоборствам RCC 15.

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Николай Яблонский