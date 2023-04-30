В Сочи 1 мая запустят все городские фонтаны

В Сочи 1 мая начнут работать все городские фонтаны. Запуск будет сопровождаться праздничными мероприятиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В полдень торжественный запуск фонтана пройдет в сквере у КЗ «Фестивальный». В 17:00 заработает фонтан на площади перед Центром национальных культур в Лазаревском, а в 18:00 — в Парке культуры и отдыха в Адлерском районе. Завтра на курорте состоится свыше 50 праздничных мероприятий, включая масштабную программу в парке «Ривьера».

Как сообщила заместитель главы города Елена Канюк, в период майских праздников в Сочи ожидают около 250 тыс. гостей, а в высокий сезон — 4,5 млн человек. «В событийном календаре курорта этим летом — две сотни музыкальных фестивалей и концертов, театральные гастроли, выставки, крупные спортивные мероприятия в городе и в горном кластере»,— отметила госпожа Канюк.

Как ранее писал «Коммерсантъ-Кубань», в Краснодаре сезон фонтанов открыли 24 апреля. Они будут работать с понедельника по четверг — с 10:00 до 22:00 часов, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 часов.

Маргарита Синкевич

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