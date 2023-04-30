Власти Краснодара потратят 20 млн рублей на пересчет деревьев

Администрация кубанской столицы направит 20 млн руб. на инвентаризацию деревьев. Деревья посчитают в Прикубанском и Западном округах города, сообщает «93.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«На сайте госзакупок опубликовали два тендера по инвентаризации зеленых насаждений II группы на территории Прикубанского (на 7,5 млн руб.) и Западного округов (на 12,9 млн руб.)»,— рассказывает сетевое издание. Контракты должны заключить 4 мая. В настоящее время идет подача заявок. По словам депутата Гордумы Александра Сафронова, пересчет деревьев завершат к концу сентября.

Ранее инвентаризацию зеленых насаждений в Краснодаре проводили в 2021 году. В 2022 году на сайте городской администрации опубликовали реестр зеленых территорий. По словам краснодарского общественника Виталия Черкасова, эта информация не имеет практического значения.

Как три года назад писал «Ъ-Кубань», полную инвентаризацию планировали провести в 2020 году. Власти собирались создать электронную базу деревьев с данными о каждом. Масштабные проверки начались после трагедии, произошедшей 9 сентября 2019 года на территории детского сада № 48 на улице Красной, 167. Во время прогулки на детей из ясельной группы упало дерево. Пострадали воспитательница и две девочки, одна из которых скончалась.

Маргарита Синкевич

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