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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Краснодаре пересчитают деревья

В 2020 году в краевом центре проведут полную инвентаризацию всех насаждений, находящихся на муниципальной земле.

После инвентаризации власти города создадут электронную базу деревьев, в которую занесут каждое. Также в Краснодаре планируют расширить штат специалистов-озеленителей, которых сейчас трое и приобрести специальное оборудование, которое поможет определить состояние каждого дерева.

Проверить состояние деревьев также поручат собственникам частных территорий и управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, которые отвечают за содержание придомовой территории многоквартирных домов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, до конца года в Краснодаре проверят все деревья на территориях школ и детских садов. Масштабные проверки начались после трагедии, произошедшей 9 сентября на территории детского сада № 48 на улице Красной, 167. Тогда дерево упало на детей из ясельной группы. В результате пострадали две девочки и их воспитательница. Одна из пострадавших девочек позже скончалась в больнице.

Елена Рыжкова


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