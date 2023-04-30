В Свердловской области за сутки потушили девять крупных лесных пожаров

За минувшие сутки Уральская авиалесоохрана потушила девять природных пожаров в Свердловской область, общая площадь которых достигала 1,3 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Сейчас спасатели ликвидируют возгорания в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Пожароопасный сезон в этом году начался с 15 апреля. В последующие годы он будет начинаться с 10 апреля, что позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и свердловчан от угрозы возникновения природных пожаров.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте