Завод из Ташкента обжалует взыскание крымчанином 257 млн рублей за использование бренда

Джизакский аккумуляторный завод из Узбекистана обжалует взыскание с него бизнесменом из Крыма 257 млн рублей за использование товарного знака при осуществлении поставок аккумуляторов «КАМАЗу». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.
Фото: «Ъ-Кубань»
Соответствующая апелляционная жалоба завода поступила в суд.
В начале апреля Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск бизнесмена из Крыма к ростовскому ООО «АРС Моторс», а также Джизакскому аккумуляторному заводу (Ташкент, Узбекистан). Индивидуальный предприниматель Артем Палийчук из Симферополя взыскал с ответчиков компенсацию за использование зарегистрированного за ним товарного знака автомобильных аккумуляторов KUCH. У ростовской компании он отсудил 6,2 млн руб., а у узбекского завода – 257,3 млн руб.
Согласно материалам дела, Джизакский аккумуляторный завод с 2019 до 2022 года поставлял свою продукцию под товарным знаком KUCH на территорию РФ в адрес крупнейшего российского производителя тяжелых грузовиков ПАО «Камаз» из Татарстана. Как отмечается в судебном акте, такая поставка нарушила его права на объект интеллектуальной собственности.
Согласно данным сайта Джизакского аккумуляторного завода, предприятие основано в 2003 году. Предприятие обладает производственной мощностью в 800 тыс. аккумуляторов в год.
По данным сайта бизнес-миссии «Made in Uzbekistan», организатором которой выступает Министерство инвестиций и внешней торговли республики, продукцией ташкентского завода комплектовались автомобили, выпускаемые на заводах: ПАО "КАМАЗ", GMUz, MANAUTO, SAMAUTO, а также сельскохозяйственная техника Холдинговой компании "Ўзагросаноатмашхолдинг", помимо этого свою продукцию завод экспортирует в страны Азии.
Сейчас производимые Джизакским аккумуляторным заводом аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery.
Ташкентская компания пыталась добиться прекращения производства по делу, указав, что иск не подлежит рассмотрению в арбитражном суде РФ. Он сослался на то, что зарегистрирован в Узбекистане, и на него не распространяется российская юрисдикция. Однако суд не согласился с ответчиком в связи с тем, что требование возникло из причинения вреда на территории РФ, а кроме того, спорные отношения имеют тесную связь с РФ, и рассмотрел дело.
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