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Коммерсантъ FM
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Challenges: прокуратура Франции заинтересовалась коррупцией в российской «дочке» Auchan

Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции с 2020 года расследует случаи коррупции в российском подразделении группы Auchan, сообщил Challenges со ссылкой на судебные источники. Собеседник издания указал, что французское Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями (OCLCIFF) допрашивало бывших и действующих сотрудников подразделения в качестве свидетелей. В мае 2020 «Ъ» писал о том, что бывший юрист сети Алексей Жарков, занимавшийся вопросами противодействия коррупции и аудитом, рассказал французской прессе о нелегальных схемах в российском Auchan.

Источник Challenges сообщил, что OCLCIFF среди прочих допросило генерального секретаря, международного директора по безопасности Auchan и бывшего директора безопасности российского подразделения. Судебное расследование инициировали по фактам «подкупа иностранного должностного лица», «подкупа физлицом», а также «соучастия и сокрытия этих преступлений», отметил собеседник издания. Позднее ту же информацию подтвердил информированный источник агентства France Press (AFP).

В Auchan AFP сообщили, что целью расследования является «выявление фактов внутри российского подразделения», но «оно не направлено против Auchan», которая является в этом деле «потерпевшей» и оставляет за собой право выступить с гражданским иском.

По данным Challenges, расследование начали после интервью газете Les Echos Алексея Жаркова. Как указывал «Ъ», тот утверждал, что сотрудники российского подразделения сети требовали плату у поставщиков за то, чтобы встать на полку сети и устраивали утечки информации, позволявшие контрагентам ритейлера получить преимущество при проведении тендеров.

Тогда в пресс-службе российского «Ашана» заявили «Ъ», что не знают, на какие источники опирается Les Echos, и не подтвердили данные статьи. Журналистам Challenges в группе Auchan сейчас заявили, что господин Жарков не подкрепил свои доводы никакими доказательствами или документами, а «заинтересовать прессу» пытается с тех пор, как руководство приостановило продление его контракта в 2019 году.

«Auchan не ждал ни расследования французских судов, ни голословных утверждений бывшего сотрудника, чтобы выявить эту проблему и как можно лучше справиться с ней»,— заявили представители группы.

Детали заявления Алексея Жаркова — в материале «Ъ» «"Ашан" упустил трафик».

Григорий Лейба

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