В центре Парижа вооруженные грабители совершили налет на бутик Bulgari

Вооруженные грабители совершили налет на ювелирный магазин Bulgari на Вандомской площади в центре Парижа средь бела дня. По предварительным данным, грабителей было трое, они подъехали к бутику на двух мотоциклах около 13:45 по местному времени. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции.

Ущерб все еще оценивается, добавил источник. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видны два черных мотоцикла, припаркованных на тротуаре перед ювелирным магазином. Видно человека в шлеме, с оружием и в черной одежде, который, по-видимому, стоит на страже. Позже можно увидеть, как три человека скрываются с места происшествия на двух мотоциклах.

Прокуратура Парижа сообщила, что начато расследование вооруженного ограбления.

Итальянская компания Bulgari принадлежит французскому конгломерату LVMH.

Тот же магазин Bulgari подвергся вооруженному ограблению в сентябре 2021 года, ущерб от которого оценивался в €10 млн.

Мария Федотова