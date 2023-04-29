Третья красноармейская

ЦСКА отстоял звание обладателя Кубка Гагарина, выиграв одну из самых ярких финальных серий в 15-летней истории его розыгрыша. Армейцы завоевали трофей, победив «Ак Барс» в решающей, седьмой, встрече финала play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ на чужой площадке со счетом 3:2.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кадр матча

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Особенный вкус, особенные оттенки нынешней победе ЦСКА придавали нюансы. Это был его третий Кубок Гагарина, главный приз существующей полтора десятилетия КХЛ, и по количеству трофеев армейцы сравнялись с поверженным им противником, до сих пор единолично владевшим рекордом. Так что самый успешный отечественный хоккейный бренд советских времен может уже считаться и самым успешным отечественным хоккейным брендом новой эпохи.

Уникальное достижение установил и наставник ЦСКА Сергей Федоров. Он впервые занял тренерскую должность в прошлом сезоне и с ходу умудрился привести армейцев к титулу. Такие удачи, такие счастливые совпадения в спорте случаются. Но вот чтобы начинающий, по сути, тренер дважды подряд покорял вершину — это уже что-то, видимо, беспрецедентное.

Но в первую очередь важны обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к этой армейской победе и обеспечивающие ей дополнительную, что ли, ценность.

Не сказать ведь, что состав ЦСКА после прошлогоднего триумфа стал ярче по именам. Наоборот, многие яркие имена — лучшего игрока финальной серии против «Металлурга» Александра Попова, надежного форварда Сергея Андронова, стоявшего неприступной скалой вратаря Ивана Федотова — из него по разным причинам исчезли. А селекция армейцев перед сезоном, в отличие, скажем, от той, что провел «Ак Барс», все же не тянула на такую, что именно кричит об очередном прорыве: фактически поставили на внутренние резервы.

Но все срослось как надо. Молодые игроки вроде Прохора Полтапова выросли в игроков больших, а качества, обеспечившие ЦСКА его флагманский статус, никуда не делись. Никуда не делись ни скорость, ни жесткость, ни характер, которого в этом невероятно сложном play-off армейцам потребовались тонны. Редчайший случай: у них в нем не было ни единой хотя бы отдаленно похожей на проходную серии. В первом раунде — семь матчей против «Северстали», во втором — столько же против «Локомотива», в третьем — шесть против СКА, соперника принципиального. И наконец, увенчало этот грандиозный поход сражение с могучим «Ак Барсом», в котором, как на двух стартовых стадиях, все решилось лишь в седьмой встрече. И проводить ее ЦСКА пришлось на чужой площадке, в обожающей свой клуб Казани.

Этот финал финала казанская арена смотрела напряженно, может быть, со страхом.

Некоторое время «Ак Барс» был агрессивнее, жестче, но потом от ощущения, что ЦСКА все-таки свежее, стало не отвертеться. Как и от ощущения, что против таких армейцев — владеющих шайбой, толково ее разыгрывающих — хозяева держатся почти исключительно благодаря своему голкиперу. Тимур Билялов брал сумасшедшие по сложности броски. Но запас прочности у него ведь не беспределен, однажды тоненькая ниточка порвется.

Но она не рвалась. А перед перерывом только что дрожавшая арена вся целиком поднялась на ноги, и от ее шума можно было запросто оглохнуть. Это посреди вечного армейского штурма в зоне ЦСКА случилась редкая потеря. И Кирилл Петров, получив шайбу, вдруг двинулся с ней от борта на пятачок, не обращая внимания на стоявшего перед ним Ярослава Дыбленко. Он смял защитника и — уже броском — протаранил вратаря Адама Рейдеборна.

Но дальше все было еще интереснее. ЦСКА, чтобы восстановить равновесие, хватило после перерыва полутора десятков секунд. Антон Слепышев пальнул сразу после выигранного армейцами вбрасывания и был прав: Билялова, наконец, удалось застигнуть врасплох.

«Ак Барс» отвечал на это такими острыми уколами, что беда проходила мимо ЦСКА чудом. Петров выходил один на один, Кирилл Адамчук отправлял шайбу в перекладину… Гости все же дрогнули, упустив на пятачке Дмитрия Воронкова, и опять очутились в роли догоняющих. И опять с этой ролью справились без проблем: Владислав Каменев попал в дальний угол без вариантов для Билялова.

Более того, вскоре ЦСКА, еще разок отскочив благодаря каркасу ворот, вышел вперед. Дальний бросок у Даррена Дитца, строго говоря, вышел неказистым. Но штука в том, что прямо перед Биляловым как лев сражался с двумя казанцами Андрей Светлаков. И три мощные фигуры закрыли голкиперу обзор чуть ли не целиком. А еще неизбежен был рикошет… В таких ситуациях голы созревают постоянно. Созрел и сейчас.

В заключительном периоде «Ак Барсу» выпадали шансы все исправить неоднократно. Но исправить не выходило — не столько из-за собственной незадачливости, сколько из-за крепости отказывавшегося фальшивить соперника.

В концовке казанцы, разумеется, заменили Билялова шестым полевым игроком и наседали отчаянно, до последнего. И даже дождались удаления Дитца за полминуты до сирены. Но не помогло и оно: в роскошном по сюжету и содержанию финале чуть более везучими оказались армейцы. И это было совершенно честно заслуженное везение.

Алексей Доспехов