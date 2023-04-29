«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 5:1

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 5:1. С конца первого тайма «Крылья Советов» играли в меньшинстве.
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Голы забили: Бабкин (9) — Малком (19, пен., 55, 68, 75), Клаудиньо (30).
В турнирной таблице «Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место. «Зенит» с 61 очком располагается на первой позиции.
В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Краснодаром» 7 мая. «Зенит» примет московский «Спартак» 7 мая.