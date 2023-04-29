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Коммерсантъ FM
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«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ со счетом 5:1

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 5:1. С конца первого тайма «Крылья Советов» играли в меньшинстве.

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лу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Малком (10) &quot;Зенит&quot;, Юрий Горшков (5) &quot;КС&quot;.

лу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком (10) "Зенит", Юрий Горшков (5) "КС".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Иван Ломаев (1) &quot;КС&quot;

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Иван Ломаев (1) "КС"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Александр Солдатенков (4) &quot;КС&quot;,Матео Кассьера (30), Сергей Бабкин (6) &quot;КС&quot;

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Александр Солдатенков (4) "КС",Матео Кассьера (30), Сергей Бабкин (6) "КС"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Александр Солдатенков (4) &quot;КС&quot;,Матео Кассьера (30), Сергей Бабкин (6) &quot;КС&quot;, Ломаев (1) &quot;КС&quot;

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Александр Солдатенков (4) "КС",Матео Кассьера (30), Сергей Бабкин (6) "КС", Ломаев (1) "КС"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Пенальти в ворота &quot;КС&quot;.

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Пенальти в ворота "КС".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Юрий Горшков (5) &quot;КС&quot;, Вячеслав Караваев (15) &quot;Зенит&quot;

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Юрий Горшков (5) "КС", Вячеслав Караваев (15) "Зенит"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Юрий Горшков (5) &quot;КС&quot;, Малком (10) &quot;Зенит&quot;

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Юрий Горшков (5) "КС", Малком (10) "Зенит"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Малком празднует третий гол в ворота &quot;КС&quot;.

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком празднует третий гол в ворота "КС".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами &quot;Крылья Советов&quot; (Самара) - &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) на стадионе &quot;Солидарность Арена&quot;. Опасный момент у ворот &quot;Зенита&quot;.

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Опасный момент у ворот "Зенита".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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лу 2022/2023. 25-й тур. Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком (10) "Зенит", Юрий Горшков (5) "КС".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Иван Ломаев (1) "КС"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Александр Солдатенков (4) "КС",Матео Кассьера (30), Сергей Бабкин (6) "КС"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Александр Солдатенков (4) "КС",Матео Кассьера (30), Сергей Бабкин (6) "КС", Ломаев (1) "КС"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Пенальти в ворота "КС".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Юрий Горшков (5) "КС", Вячеслав Караваев (15) "Зенит"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Юрий Горшков (5) "КС", Малком (10) "Зенит"

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Малком празднует третий гол в ворота "КС".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Матч между командами "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Солидарность Арена". Опасный момент у ворот "Зенита".

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Голы забили: Бабкин (9) — Малком (19, пен., 55, 68, 75), Клаудиньо (30).

В турнирной таблице «Крылья Советов» с 25 очками занимают 12-е место. «Зенит» с 61 очком располагается на первой позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Краснодаром» 7 мая. «Зенит» примет московский «Спартак» 7 мая.

Мария Федотова

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