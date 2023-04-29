Совбез Белоруссии: численность силовиков превышает 1 млн человек в штатах мирного времени

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что штатная численность силовых структур республики превышает 1 млн человек в мирное время. В республике с 3 апреля идет проверка боеготовности вооруженных сил.

«Мы не можем позволить себе развернуть всю военную составляющую до штатов военного времени. Но военные, милиция, Комитет госбезопасности, пограничники, территориальная оборона, народное ополчение — это в целом более 1 млн человек, которые с оружием в руках защитят страну в случае необходимости»,— сказал господин Вольфович (цитата — БЕЛТА).

Госсекретарь Совбеза пояснил, что проверка боеготовности проводится для того, чтобы быть уверенным в том, что «эта система сработает». В ходе мероприятий власти отработали вопросы призыва, снятия техники с хранения, перемещения личного состава, резюмировал господин Вольфович.

Григорий Лейба