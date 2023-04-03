В Белоруссии проводят проверку боеготовности армии по поручению Лукашенко

В Белоруссии началась проверка боевой готовности вооруженных сил страны, сообщили в Минобороны. Ее проводят по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В рамках проверки запланировано передвижение военной техники. На дорогах общего пользования и участках местности возможны временные ограничения движения гражданского транспорта.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки»,— сказано в сообщении Минобороны в Telegram.

Олеся Павленко