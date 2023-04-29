«Акцент сделан на коктейли»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, как создатели бара на Чистых прудах сменили курс с Европы на Азию во втором своем заведении, и что из этого вышло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mandy’s Apothecary Фото: Mandy’s Apothecary

Бар Mandy’s Apothecary на Кузнецком мосту сменил курс с Европы на Азию. Решение это создатели проекта, известные также по более позднему и, пожалуй, более популярному нью-йоркскому бистро Mandy’s на Чистых прудах, приняли ситуативно, чтобы налить, так сказать, новое вино в старые мехи.

Впрочем, в баре акцент сделан вовсе не на винную карту, а на коктейли. Теперь они прописаны в карте иероглифами и поделены на тематические разделы: гомеопатия, антидепрессанты, психотропные, плацебо. Рецептурная тематика неслучайна — вся антикварная обстановка бара была когда-то целиком транспортирована в Москву из Лондона и воссоздает интерьер старинной европейской аптеки, которую теперь, согласно новой концепции, украшают китайские постеры и вазы.

Бренд-шеф обоих Mandy’s Александр Ермаков создал разнообразное, объемное и адаптированное к московским вкусам азиатское меню с упором на шеринг. При этом шеф опирался на опыт лондонских пабов, где азиатская еда в местном антураже под локальные напитки давно уже стала привычной закуской. В «Аптеке» этой цели служат кальмар тэмпура с японским майонезом, корейские сендвичи «бань ми» с 24-часовой свиной грудинкой, каре ягненка с пряным мисо и треска с мисо бер блан.

В качестве дежурного опохмелителя теперь используется китайский бульон с вонтонами. А для формата pre-party рекомендуются веселящий long drink «поктан джу» на основе пива Asaki и корейской водки сёджу и салат из свиных ушей.