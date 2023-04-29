В Сочи 1 мая введут особый противопожарный режим

В Сочи с 1 мая по 1 ноября будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Действие особого противопожарного режима означает введение дополнительных требований пожарной безопасности. При отдыхе на природе туристам и жителям города запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. За нарушение требований будут штрафовать.

В Сочи около 300 га леса и зеленых насаждений. Обстановку на них будут мониторить мобильные профилактические группы и Единая дежурная диспетчерская служба. Всего в полной готовности на курорте более 1 тыс. человек и около 400 единиц техники.

С 29 апреля по 10 мая особый противопожарный режим будет действовать также в Анапе. За выжигание травы, разведение костров и бросание горящих спичек и окурков будут штрафовать.

Татьяна Ручкина

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