В Анапе на майские праздники ввели особый противопожарный режим

С 29 апреля по 10 мая в Анапе будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курорта.

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«Это означает запрет на разведение костров, сжигание травы и мусора, ограничение посещения лесов. Особое внимание будет уделено пожарной безопасности лесного фонда и плавневых зон»,- отметили в администрации Анапы.

За выжигание травы, разведение костров и бросание горящих спичек и окурков предусмотрена административная ответственность. Граждан могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. руб., юрлиц - до 400 тыс. руб. В отдельных случаях предусмотрена уголовная ответственность.

Татьяна Ручкина

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