В Киев прибыла делегация США для подписания договора об инвестициях на $25 млн

Американская делегация прибыла в Киев. Об этом сообщила посол США в украинской столице Бриджит Бринк.

«Рада приветствовать в Киеве делегацию США. Ее члены подпишут с Владимиром Зеленским договор об инвестициях на $25 млн для помощи быстро развивающемуся малому и среднему бизнесу»,— написала Бриджит Бринк в Twitter.

В составе делегации прибыли генеральный директор Международной финансовой корпорации развития США Скотт Натан, заместитель администратора Агентства США по международному развитию Эрин Макки, координатор помощи для Европы и Евразии Мария Лонги.

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Лусине Баласян