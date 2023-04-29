Один из летевших в Севастополь беспилотников сбили бойцы флота

Один из беспилотников, планировавших атаку нефтебазы в Севастополе, был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Срочно, сейчас» Фото: Telegram-канал «Срочно, сейчас»

«После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник»,— написал губернатор.

Утром 29 апреля произошла атака беспилотника на нефтебазу в Казачьей бухте. Из-за масштаба пожара предполагалось, что дронов было не менее двух. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось к 13 часам. Происшествие расследует СКР.

Татьяна Ручкина

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