На нефтебазе в Севастополе ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в Севастополе, которую атаковали беспилотники, ликвидировали открытое горение на площади 1 тыс. кв. м. Пожарные ведут проливку территории, сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В ликвидации пожара задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, пожарные расчеты из Крыма, а также пожарный поезд Крымской железной дороги. Всего на месте работают более 150 человек и около 50 единиц техники.

Атака, предположительно, двух дронов на объект произошла утром 29 апреля. При атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе повредилось четыре цистерны с топливом. Пожару был присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности. Расследованием атаки БПЛА займется СКР.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram