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Коммерсантъ FM
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Сергей Шойгу встретился с президентом Международного совета военного спорта

Президент Международного совета военного спорта (Conseil International du Sport Militaire, CISM) полковник вооруженных сил Бразилии Ролим Гомес посетил Москву. Он встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Господин Гомес назвал очень важными планы российских властей по работе с молодым поколением в сфере спортивных игр.

«Я надеюсь, что Россия останется такой же сильной не только с достигнутыми результатами, но и с будущими достижениями, особенно в работе с молодым поколением. Они тратят слишком много времени на игры в телефоне, и те шаги, которые Россия собирается предпринять в работе с молодым поколением, очень важны»,— заявил бразильский полковник (цитата по ТАСС).

Господин Шойгу сообщил, что в 2024 году Россия примет первые международные игры среди учащихся довузовских образовательных организаций оборонных ведомств стран, входящих в CISM. По мнению министра, военный спорт демонстрирует, что «военные могут не только воевать на поле боя, но и мирно соревноваться на спортивных аренах». В завершении встречи он вручил Ролиму Гомесу в подарок сувенирный палаш.

«Здесь, конечно, мы уделяем особое внимание нашему подрастающему поколению, поэтому очень приятно, что и CISM занимается тоже подрастающим поколением, детьми. Те чемпионаты, которые предполагает проводить CISM, между довузовскими военными учебными заведениями, курсантами — мы будем в этом, безусловно, активно участвовать и надеемся, что там покажем очень хороший, достойный результат»,— добавил российский министр.

Международный совет военного спорта, одна из крупнейших спортивных организаций в мире, была основана в февраля 1948 года во Франции. Изначально в нее входили Бельгия, Дания, Франция, Люксембург и Нидерланды. Сейчас в составе CISM 135 членов, организация выступает организатором ряда международных спортивных мероприятий, включая Всемирные военные игры, чемпионат мира среди военнослужащих и Кубок мира по футболу среди военнослужащих. Руководящим органом CISM является генеральная ассамблея, в которую входит по три представителя от армии каждой страны.

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