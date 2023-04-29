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В лесах Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Курганской области в лесах регионального характера введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Соответствующее постановление губернатора Вадима Шумкова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, региональным департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов и ГУ МЧС рекомендовано выделить силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации.

На этой неделе в разных районах Курганской области произошло несколько крупных ландшафтных пожаров. В результате одного из них, в деревне Логоушка Кетовского района, погиб один человек и сгорели 70 строений. Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело о халатности.

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