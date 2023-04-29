Кирстен Нойшафер стала первой женщиной, победившей в гонке на яхтах Golden Globe Race

Кирстен Нойшафер из ЮАР стала первой женщиной, победившей в одиночной кругосветной гонке на яхтах Golden Globe Race 2022. Она провела в море более 235 дней и финишировала вечером 27 апреля, говорится на сайте Golden Globe Race.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирстен Нойшафер

Фото: Olivier Blanchet / ALeA / Getty Images Кирстен Нойшафер

Фото: Olivier Blanchet / ALeA / Getty Images

Следующим за 40-летней Нойшафер шел индийский шкипер Абхилаш Томи. На момент ее финиша он был в 100 морских милях (более 185 км). Он не сумел обогнать ее, потому что остановился в порту Чили для ремонта. Кирстен Нойшафер за время гонки не заходила ни в один порт. Ее яхту построили в 1988 году, серьезных поломок в дороге не произошло.

Golden Globe Race проводилась три раза — в 1968, 2018 и 2022 годах. Во втором соревновании участвовал россиянин Игорь Зарецкий, но он выбыл из основного зачета из-за проблем со здоровьем. Участникам гонки запрещено использовать спутниковую навигацию. Им нужно полагаться на астронавигацию при прокладке курса.

Лаура Кеффер