WSJ: несколько технологических компаний в США подозревают в сговоре ради виз для иностранных работников

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) обнаружила, что несколько десятков небольших технологических компаний вступили в сговор, чтобы увеличить шансы на получение их иностранными сотрудниками визы H-1B, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Этот тип виз можно выиграть в лотерею, он позволяет работающим в США иностранцам со временем стать гражданами страны.

По данным USCIS, компании подали заявки на визы для одних и тех же сотрудников по несколько раз. Предполагается, что таким образом они хотели увеличить шансы этих работников на получение визы. На этом фоне в 2023 году уже вырос спрос на визы H-1B: всего их выдается 85 тыс., но направлена уже 781 тыс. заявок. Утверждается, что почти на 96 тыс. человек было подано по несколько заявок, в общей сложности таких повторов 408 тыс.

WSJ уточняет, что технически отправка нескольких заявок на одного человека не является нарушением закона. Но в случае получения иностранцем визы компания обязана подтвердить, что у нее есть работа для него. В объяснениях на сайте USCIS сказано, что повторные заявки будут отклонены.

По информации источников WSJ, в сговоре участвовали небольшие компании в технологическом и IT-секторах. Утверждается, что некоторые из них были созданы только с целью подачи повторяющихся заявок на визы. О каких компаниях речь, не уточняется. Все данные о них направили правоохранительным органам для возможного расследования, добавил один из собеседников WSJ.

Лаура Кеффер