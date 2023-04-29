Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: несколько технологических компаний в США подозревают в сговоре ради виз для иностранных работников

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) обнаружила, что несколько десятков небольших технологических компаний вступили в сговор, чтобы увеличить шансы на получение их иностранными сотрудниками визы H-1B, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Этот тип виз можно выиграть в лотерею, он позволяет работающим в США иностранцам со временем стать гражданами страны.

По данным USCIS, компании подали заявки на визы для одних и тех же сотрудников по несколько раз. Предполагается, что таким образом они хотели увеличить шансы этих работников на получение визы. На этом фоне в 2023 году уже вырос спрос на визы H-1B: всего их выдается 85 тыс., но направлена уже 781 тыс. заявок. Утверждается, что почти на 96 тыс. человек было подано по несколько заявок, в общей сложности таких повторов 408 тыс.

WSJ уточняет, что технически отправка нескольких заявок на одного человека не является нарушением закона. Но в случае получения иностранцем визы компания обязана подтвердить, что у нее есть работа для него. В объяснениях на сайте USCIS сказано, что повторные заявки будут отклонены.

По информации источников WSJ, в сговоре участвовали небольшие компании в технологическом и IT-секторах. Утверждается, что некоторые из них были созданы только с целью подачи повторяющихся заявок на визы. О каких компаниях речь, не уточняется. Все данные о них направили правоохранительным органам для возможного расследования, добавил один из собеседников WSJ.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...