«Ростех» анонсировал производство новейших истребителей и танков

Курганмашзавод внедрит в производство новейшие истребители танков 2C245М и бронетранспортеры БТ-3Ф. С 2023 года Курганмашзавод — головной исполнитель государственного оборонного заказа.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Ростеха», госкорпорация заключила дополнительный контракт с Минобороны на поставку «особо востребованных образцов вооружения и военной техники».

«В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением "Бережок", освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф»,— сообщили в компании.

В 2022 году Курганмашзавод (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») выполнил гособоронзаказ на поставку и ремонт боевых машин пехоты БМП-3, десантных бронетранспортеров БТР-МДМ и боевых гусеничных плавающих машин БМД-4М, а также ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Л.

Лусине Баласян