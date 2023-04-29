В Екатеринбурге простились с медбратом, убитым во время вызова

В Екатеринбурге прошло прощание с 28-летним медбратом Степаном Шабуровым, который был убит во время вызова в Березовском. Напомним, мужчина приехал для оказания помощи женщине, муж которой, как считает следствие, напал на него, нанеся удар ножом в сердце.

Степана Шабурова похоронят на Широкореченском кладбище, сообщает портал Е1.ru. У погибшего остались супруга-врач Анастасия, семилетний сын и пятилетняя дочь.

В убийстве медбрата обвиняют 66-летнего Геннадия Казакова. По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 апреля в одном из домов по ул. Гагарина. Предполагаемый нападавший ранее трижды привлекался к уголовной ответственности: дважды за кражу (в 1974 и 1976 годах), а также за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.

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