Посещаемость ТЦ Екатеринбурга в апреле превысила прошлогодние показатели

Количество посетителей торговых центров Екатеринбурга в первые три недели апреля превышало прошлогодние показатели. Об этом «Ъ-Урал» рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Рост к аналогичному периоду апреля 2022 года составил 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«При этом, в прошлом году в этот период фиксировались низкие показатели потребительской активности после пиковых значений марта, когда на волне опасения кризисных явлений в экономике, люди активно посещали торговые центры и делали нетипичные по объемам покупки, опасаясь товарного дефицита, а также помимо прочего таким образом пытаясь защитить свои средства, на волне роста цен»,– отметил господин Васильев.

Напомним, в первые три месяца 2023 года Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) в Свердловской области был ниже, чем в аналогичный период прошлого года. По итогам января-февраля показатель оказался на 8% ниже, чем в 2022-м, а по итогам первой половины марта – на 7%.

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