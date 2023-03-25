Посещаемость торговых центров Свердловской области снизилась на 24% с 2019 года

В Свердловской области по итогам января-февраля 2023 года Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров) снизился на 8% относительно показателей аналогичного периода 2022 года. По сравнению с январем-февралем 2019 года — последнего на текущий момент года с классической сезонностью, когда на поведение потенциальных потребителей не оказывали влияние факторы пандемии или санкционного давления на экономику — посещаемость ТЦ упала на 24%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам первой половины марта Mall Index зафиксирован на 7% ниже, чем в прошлом году и на 25% ниже, чем в 2019 году. Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, динамика показателей следующих нескольких недель покажет, будут ли показатели текущего года превышать кризисные.

«Начиная со второй половины марта прошлого года в течении нескольких следующих недель мы с вами наблюдали быстрое снижение потоков посетителей в торговых центрах, вызванное кризисными явлениями на потребительском рынке и переходом населения к сберегательной модели поведения»,— пояснил Михаил Васильев.

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