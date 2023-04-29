Свердловская ГИБДД усилит контроль за водителями в майские праздники

В предстоящие майские праздники УГИБДД по Свердловской области усилит контроль за водителями. В пресс-службе ведомства пояснили, что силовики будут проводить тотальные проверки транспорта для обнаружения водителей, находящихся в состоянии опьянения или не имеющих прав управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В рейде будут задействованы силы специализированного батальона ДПС ГИБДД, мотопатрули, и территориальные подразделения ведомства. Проверки будут проводиться не только на дорогах, но и в отдаленных территориях, местах отдыха граждан, дачных поселках и СНТ.

Напомним, за прошедшие выходные сотрудники свердловского УГИБДД задержали 400 водителей, нарушивших ПДД. Из них у 255 человек не было водительских прав, а 145 автомобилистов ездили в состоянии алкогольного опьянения.

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