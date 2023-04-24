В Свердловской области за четыре дня задержали 400 водителей без прав или в нетрезвом виде

Сотрудники ГИБДД Свердловской области за четыре дня задержали 400 водителей, нарушивших ПДД. В пресс-службе ведомства уточнили, что у 255 человек не было водительских прав, а 145 автомобилистов ездили в состоянии алкогольного опьянения.

Рейд «Безопасная дорога» проводился с 20 по 23 апреля. В следующие выходные планируется провести аналогичную операцию. «Экипажами ДПС проведены массовые проверки и тотальные проверки транспорта, отдельно патрулировались сельские территории, применялся и метод скрытого патрулирования»,— сказано в сообщении.

За прошедший год ГИБДД задержала более 13 тыс. водителей за управление без прав. Более 13 тыс. свердловчан привлекли к ответственности за езду в нетрезвом виде. В частности, было возбуждено порядка 1,5 тыс. уголовных дел по ст. 264.1. УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Полина Хабарова

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