Основавшие Playrix братья Бухманы нашли место для офиса инвесткомпании в Лондоне

Выходцы из Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие игровую студию Playrix, которая разработала игры Homescapes и Gardenscapes, нашли в Лондоне место для постоянного офиса инвесткомпании Rix Capital, управляющей их личными вложениями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Игорь и Дмитрий Бухманы
Фото: Playrix
Rix Capital была основана 7 октября 2021 года. Компания управляет активами Игоря и Дмитрия Бухманов стоимостью $4 млрд (входит в число крупнейших в мире в своей категории). Офис компании будет расположен в престижном лондонском районе Сент-Джеймс. Штат Rix Capital, по данным Bloomberg, будет увеличен вдвое — примерно до 10 сотрудников. До недавнего времени в компанию искали руководителя, топ-менеджеров по инвестициям и юриспруденции.
Братья Бухманы в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2023 год занимают 22-е и 23-е места с состояниями в $7 млрд. В 2022 году их игровая студия Playrix, основанная в 2004 году, стала третьей в мире по размеру выручки среди издателей мобильных игр (Bloomberg ссылается на данные маркетингового агентства Udonis, но сумму не приводит). Playrix около 10 лет назад перенесла офис из России в Ирландию. После начала военной спецоперации на Украине компания ушла из России.
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