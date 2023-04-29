Основавшие Playrix братья Бухманы нашли место для офиса инвесткомпании в Лондоне

Выходцы из Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы, создавшие игровую студию Playrix, которая разработала игры Homescapes и Gardenscapes, нашли в Лондоне место для постоянного офиса инвесткомпании Rix Capital, управляющей их личными вложениями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь и Дмитрий Бухманы

Фото: Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы

Фото: Playrix

Rix Capital была основана 7 октября 2021 года. Компания управляет активами Игоря и Дмитрия Бухманов стоимостью $4 млрд (входит в число крупнейших в мире в своей категории). Офис компании будет расположен в престижном лондонском районе Сент-Джеймс. Штат Rix Capital, по данным Bloomberg, будет увеличен вдвое — примерно до 10 сотрудников. До недавнего времени в компанию искали руководителя, топ-менеджеров по инвестициям и юриспруденции.

Братья Бухманы в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2023 год занимают 22-е и 23-е места с состояниями в $7 млрд. В 2022 году их игровая студия Playrix, основанная в 2004 году, стала третьей в мире по размеру выручки среди издателей мобильных игр (Bloomberg ссылается на данные маркетингового агентства Udonis, но сумму не приводит). Playrix около 10 лет назад перенесла офис из России в Ирландию. После начала военной спецоперации на Украине компания ушла из России.

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