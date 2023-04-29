В Кирове упал кран пермской компании, погиб крановщик

Вчера вечером в Кирове на строительстве школы упал кран, принадлежащий пермскому подрядчику, сообщает «Ъ», в результате инцидента погиб крановщик.

«На стройплощадке по строительству школы по адресу Воровского, 126 произошел сход башенного крана с подкрановых путей, уточнил представитель строительной компании «Монолит», ведущей стройку. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть).

Кран принадлежит подрядчику из Перми – ООО «Управление механизацией», в которой работал погибший крановщик. Компания оказывает грузоподъемные услуги при строительстве школы. Компания также отвечает за технику безопасности, работоспособность башенного крана и за охрану труда.

На сайте ООО «Управление механизацией» указано, что пермская фирма специализируется на поставке грузоподъемного оборудования и специальной техники, а также предлагает весь спектр услуг по аренде с экипажем башенных и гусеничных кранов. Также компания является эксклюзивным поставщиком башенных кранов Peiner System (Италия). ООО «УМ» создано в 2018 году, выручка в 2021 году – 42 млн руб., чистая прибыль – 52 млн руб. Учредитель ООО – директор ООО «Главкран Андрей Нилов.

Школу на 1,5 тыс. учащихся с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом в Кирове за более чем 1,2 млрд руб. по контракту планировалось сдать в июле 2023 года. Сейчас ожидаемые сроки сдачи — 15 декабря 2023-го.