Президент Кипра предложил ЕС альтернативу российскому газу

Президент Кипра Никос Христодулидис во время выступления 28 апреля на Дельфийском экономическом форуме предложил покрывать 15% потребностей ЕС в природном газе энергоресурсами Восточного Средиземноморья.

«Нет таких объемов, которые могли бы полностью заменить российский природный газ, но точно есть такие объемы, которые смогут смягчить зависимость Евросоюза от Российской Федерации»,— сказал господин Христодулидис (цитата по «РИА Новости»).

Он привел оценки экспертов, согласно которым 15-16% потребностей ЕС в ближайшие 25 лет можно покрывать энергоресурсами Восточного Средиземноморья. В связи с этим он призвал власти ЕС к «большей технической и финансовой поддержке», отметив, что европейские инвестиции уже есть в регионе.

Как ЕС пережил первую зиму без российского газа — в материале «Ъ» «Зимние виды экономии».