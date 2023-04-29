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Коммерсантъ FM
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В офисе футбольного клуба «Бавария» прошли обыски

В Мюнхене следователи федерального и регионального управлений уголовной полиции провели обыски на стадионе «Альянц-арена» и в штаб-квартире футбольного клуба «Бавария».

Как сообщает газета Bild, обыски проводились в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В материале издания упоминаются бывший президент «Баварии» Ули Хёнесс и предприниматель Алишер Усманов. Представитель бизнесмена в комментарии ТАСС отверг наличие каких-либо оснований для расследования.

«Как мы уже заявляли ранее, такие подозрения являются необоснованными, а любые предположения об "отмывании" денег, их "сомнительном" происхождении или уклонении от уплаты налогов — ложными и порочащими репутацию господина Усманова»,— завил представитель бизнесмена.

В прокуратуре во Франкфурте-на-Майне сообщили, что ведомство не проводит расследований или финансовых разбирательств в отношении «Баварии», ответственных лиц или членов клуба. В футбольном клубе «Бавария» подтвердили заведение прокуратуры, отмечает Bild.

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