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Коммерсантъ FM
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25-й тур

«Динамо»—«Факел» 0:2

Гонгадзе, 49, 61 (пен.)

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 24 18 4 2 60:12 58

2. «Ростов» 24 14 7 3 43:31 49

3. «Спартак» 24 14 6 4 54:31 48

4. ЦСКА 24 13 6 5 43:22 45

5. «Ахмат» 24 12 4 8 35:30 40

6. «Динамо» 25 11 6 8 43:35 39

7. «Краснодар» 24 11 5 8 52:40 38

8. «Оренбург» 24 11 3 10 47:48 36

9. «Сочи» 24 9 4 11 32:44 31

10. «Локомотив» 24 8 5 11 37:41 29

11. «Урал» 24 7 4 13 26:40 25

12. «Крылья Советов» 24 6 7 11 24:35 25

13. «Нижний Новгород» 24 6 4 14 27:48 22

14. «Факел» 25 3 12 10 31:45 21

15. «Химки» 24 4 5 15 23:52 17

16. «Торпедо» 24 3 4 17 18:41 13

29.04: «Крылья Советов»—«Зенит», «Ахмат»—ЦСКА, «Краснодар»—«Урал», «Спартак»—«Ростов». 30.04: «Оренбург»—«Пари Нижний Новгород», «Сочи»—«Торпедо», «Локомотив»—«Химки».

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