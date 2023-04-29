«Динамо»—«Факел» 0:2
Гонгадзе, 49, 61 (пен.)
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 24 18 4 2 60:12 58
2. «Ростов» 24 14 7 3 43:31 49
3. «Спартак» 24 14 6 4 54:31 48
4. ЦСКА 24 13 6 5 43:22 45
5. «Ахмат» 24 12 4 8 35:30 40
6. «Динамо» 25 11 6 8 43:35 39
7. «Краснодар» 24 11 5 8 52:40 38
8. «Оренбург» 24 11 3 10 47:48 36
9. «Сочи» 24 9 4 11 32:44 31
10. «Локомотив» 24 8 5 11 37:41 29
11. «Урал» 24 7 4 13 26:40 25
12. «Крылья Советов» 24 6 7 11 24:35 25
13. «Нижний Новгород» 24 6 4 14 27:48 22
14. «Факел» 25 3 12 10 31:45 21
15. «Химки» 24 4 5 15 23:52 17
16. «Торпедо» 24 3 4 17 18:41 13
29.04: «Крылья Советов»—«Зенит», «Ахмат»—ЦСКА, «Краснодар»—«Урал», «Спартак»—«Ростов». 30.04: «Оренбург»—«Пари Нижний Новгород», «Сочи»—«Торпедо», «Локомотив»—«Химки».