«Матч ТВ»: Иван Шабаров утвержден тренером молодежной сборной России по футболу

Старшим тренером молодежной сборной России (U 21) утвержден Иван Шабаров из юношеской команды (U 19), сообщает «Матч ТВ». Решение принято на комитете сборных команд Российского футбольного союза (РФС) 24 апреля, отмечает издание.

«Комитет поддержал переход статуса молодежной сборной России к команде 2004–2005 годов рождения. Было отмечено, что большая часть футболистов команды 2002–2003 годов рождения хорошо знакома тренерскому штабу первой сборной, 12 игроков уже вызывались на сборы национальной команды»,— говорится в сообщении РФС по итогам встречи. О назначении господина Шабарова там не упоминается.

В мае 2018 года Михаил Галактионов был назначен старшим тренером сборной России (до 20 лет), которая сформирована из игроков 1998 и 1999 годов рождения. В декабре 2018 года назначен исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России, в этом же месяце утвержден старшим тренером.

Под его руководством российская команда пробилась в финальную часть Евро-2021, а также лидировала в отборочной группе «молодежного» Евро-2023 (отбор проводили в 2021 году).

В июне 2022 года господин Галактионов, оставаясь главным тренером молодежной сборной, возглавил клуб РПЛ «Пари Нижний Новгород». В ноябре 2022 года назначен главным тренером «Локомотива».

Мария Федотова