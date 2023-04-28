Губернатор Евгений Куйвашев обсудил перспективы сотрудничества с премьер-министром Республики Беларусь

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в Екатеринбурге закрытую встречу с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, сообщили в департаменте информационной политики региона. На переговорах обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

По данным правительства, Евгений Куйвашев и Роман Головченко обсудили поставки техники, кооперационные связи, участие Беларуси в выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. По словам премьер-министра Республики, около 120 белорусских предприятий и организаций подали заявки на участие в выставке. Также он отметил, что в 2021 взаимосотрудничество между Свердловской областью и Беларусью составила около $500 млн, а в 2022 году — около $750 млн.

По словам свердловского губернатора, сотрудничество с Беларусью стремительно развивается. «В этом году мы возлагаем особые надежды на расширение прямых бизнес-контактов»,— заявил Евгений Куйвашев. В свою очередь делегация Свердловской области примет участие в мероприятиях выставки «Белагро» в Минске и в обсуждении вопросов укрепления продовольственной безопасности.

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

Полина Хабарова

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