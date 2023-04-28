Вучич призвал не реагировать на слухи об ухудшении его здоровья

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не понимает тех, кто распространяет тревожные слухи о его здоровье, и добавил, что не намерен умирать прямо сейчас. Об экстренной госпитализации господина Вучича сегодня ночью сообщал сербский портал b92.

«Касательно слухов о состоянии моего здоровья. Если я посчитаю что-то нужным и важным, об этом поступит уведомление из моего офиса. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но и на кладбище завтра утром мне рано. Не понимаю этих людей»,— сказал господин Вучич газете «Вечерне новости».

Теми, кто распространяет слухи, по мнению сербского лидера, должны заниматься «парни в белых халатах, которым мы как раз планируем поднять зарплату».

До сообщения от источников b92 данные о госпитализации господина Вучича распространились в оппозиционном сегменте сербского Twitter. Собеседники издания только подтвердили информацию о госпитализации, однако не уточнили ее причины.

В 2019 году господин Вучич провел три дня в госпитале из-за «кардиоваскулярных проблем». Тогда сербскому лидеру было 50 лет.

Григорий Лейба