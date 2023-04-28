Alpine анонсировал электрический хэтчбек A290_Beta

Компания Alpine анонсировала новую модель — французский автопроизводитель показал тизер концептуального хэтчбека A290_Beta.

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Концепт-кар Alpine A290_Beta станет первой моделью «гаража мечты», который будет сформирован новой линейкой электромобилей марки. Имя A290_Beta соответствует фирменным индексам Alpine, в которых использована литера «A», за которой следуют три цифры.

Первая цифра указывает на размер автомобиля, а «90» используется для универсальных спортивных автомобилей (чисто спортивные автомобили имеют обозначение «10»), а «Beta» относится к термину «бета-тестирование» из мира компьютерных технологий, которое обозначает тестовую версию продукта, непосредственно предшествующую серийному варианту.

Премьера Alpine A290_Beta состоится 9 мая 2023 года. Серийная версия электрического хэтчбека по мотивам прототипа появится не ранее 2025 года.

Максим Вершинин

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