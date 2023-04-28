Декан одного из тамбовских вузов арестован по подозрению в получении 250 тысяч рублей взятки за поступление в университет

Тамбовское управление СКР возбудило уголовное дело против руководителя представительства и декана факультета одного из местных вузов по подозрению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имена фигурантов и название вуза не раскрываются. По версии следствия, подозреваемые получили от одного из студентов деньги за поступление в университет без экзаменов и положительные оценки за зачеты и экзамены «без фактической проверки знаний и его личного присутствия». В СКР отметили, что имеют сведения о получении не менее 250 тыс. руб. взяток путем безналичных переводов.

Преступление выявила тамбовская полиция. Ленинский райсуд Тамбова заключил декана под стражу. Вопрос о мере пресечения руководителю филиала рассматривается.

За что судят бывших руководителем Мичуринского агроуниверситета — читайте в материале «Ъ» «Ученых интегрировали в дело».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте