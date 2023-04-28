Дошло до суда дело о краже и присвоении 500 тысяч рублей липецким работником почты

Управление СКР по Липецкой области завершило расследование уголовного дела против бывшего начальника отделения почтовой связи о краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и присвоении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы) 500 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигурантки не раскрывается. По версии следствия, в должности начальника отделения почтовой связи она с сентября по декабрь 2022 года «систематически присваивала» полученные от продажи товаров и в качестве оплаты местными жителями коммунальных услуг средства. Также она перевела с банковского счета работодателя, более 200 тыс. руб. Общая сумма хищения составила почти 500 тыс.

Фигурантка признала вину, уточнили в ведомстве.

О приговорах бывшему руководителю воронежской почты Юрию Бесхмельницыну читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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