В Тамбове дошло до суда дело о получении ветврачом 500 тысяч рублей взятки за оформление документов на животных

Октябрьский райсуд Тамбова рассмотрит уголовное дело против ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных» о получении более 500 тыс. руб. взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Имя фигурантки не раскрывается. По версии следствия, она с октября 2019 по октябрь 2021 года получила взятки от предпринимателей за оформление около 4 тыс. ветеринарных сопроводительных документов «в кратчайшие сроки, в том числе в нерабочее время». «Наличие документов позволяло предпринимателям беспрепятственно осуществлять перевозку и реализацию мясной продукции, в том числе на ярмарках выходного дня», — пояснили в прокуратуре.

О расследовании против воронежского ветврача читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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