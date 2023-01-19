До суда дошло уголовное дело о взятках ветеринарному врачу в Воронежской области

В Кантемировский районный суд Воронежской области направлено уголовное дело о взятке в отношении 50-летней заведующей Митрофановским ветеринарным участком районной станции по борьбе с болезнями животных Елены Кононенко. Об этом сообщили в прокуратуре региона после утверждения обвинительного заключения по делу.

Ветврача обвиняют в шести эпизодах взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы) в сумме на более 1 млн руб. С января 2020-го по август 2021 года, как считают силовики, заведующая участком брала с предпринимателей незаконные вознаграждения за выдачу ветеринарных свидетельств о безопасности животноводческой продукции для продажи товаров.

Уголовные дела о взятках были возбуждены в апреле прошлого года СКР одновременно против четырех ветеринарных врачей в районах Воронежской области. Материалы расследований собрали сотрудники полиции вместе с ФСБ, в том числе по делу госпожи Кононенко.

Сергей Калашников

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