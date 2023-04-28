В Тюмени изъяли более 60 незаконных автоматов азартных игр

В отношении пяти тюменцев в возрасте от 19 до 34 лет возбудили уголовные дела из-за незаконной установки 63 терминалов азартных игр, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2021 году 34-летняя женщина разработала преступную схему азартных игр, а затем привлекла четырех человек для инкассации денег и обслуживания терминалов. Этой деятельностью обвиняемые занимались с мая 2021, а в апреле 2022 года правоохранительные органы изъяли из тамбуров различных магазинов 63 игровых автомата. Размер дохода преступной группировки за год составил более 12,8 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд, на имущество обвиняемых наложен арест. Региональная прокуратура заявила исковые требования о взыскании указанной суммы с группировки в пользу государства.

Ранее Сургутский городской суд отправил в колонию на 1,5 года за организацию незаконного казино.

Полина Хабарова

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