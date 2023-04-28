Росрыболовство опровергло информацию об отсутствии запрета на вылов мидий в Сочи

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству опровергло сообщение о том, что ограничений на вылов мидий в Сочи не будет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росрыболовства Фото: Пресс-служба Росрыболовства

«Согласно требованиям п. 52 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства России от 09.01.2020г № 1, ежегодно с 01 июня по 31 августа вводится запрет на любительский лов мидий», — уточняется в сообщении регионального управления Росрыбаловства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что летом ограничений и запретов на ловлю мидий в Сочи и во всей акватории Черного моря не будет, в том числе в период нереста.

Олег Исаев

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