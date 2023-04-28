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Место Максима Мамзурина в Курской облдуме займет единоросс Владимир Стефанович из Михайловского ГОКа

Новым депутатом Курской облдумы станет секретарь железногорского городского отделения «Единой России», руководитель внешних социальных программ управления Михайловского ГОКа Владимир Стефанович. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Списочный мандат перешел Владимиру Стефановичу от бизнесмена Максима Мамзурина. Он досрочно сложил депутатские полномочия в конце апреля «в связи со сменой места жительства». Из-за перехода в облдуму Владимир Стефанович сдаст мандат депутата гордумы Железногорска.

Об итогах выборов в Курскую облдуму читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дай пять».

Александр Прытков

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